На какие условия МВФ Беларусь не хочет идти

/ Экономика
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Беларусь и МВФ расходятся по вопросу скорости реформ, и в 2020 году стороны по этой теме вряд ли договорятся.

Как заявил министр финансов Максим Ермолович 27 ноября, «МВФ хотел бы видеть более быстрые реформы в госсекторе, более активное повышение тарифов на услуги ЖКХ для компенсации затрат на эти услуги».

По его словам, в этих вопросах стороны находятся на разных полюсах: «Перспектив того, что придем к согласию по этим двух позициям в 2020 году, я не вижу».
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Тэги: Беларусь-МВФ Персона: Максим Ермолович