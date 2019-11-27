Минфин изучит предложения МВФ и ВБ по реализации экономической политики

Министр финансов Максим Ермолович заявил, что, несмотря на разногласия по некоторым вопросам с Международным валютным фондом, Беларусь будет запрашивать предложения у международных финансовых организаций.

«Мы будем запрашивать видение МВФ и Всемирного банка по вопросу того, как должна реализовываться экономическая политика, проводить с ними соответствующие дискуссии, и формировать программу на следующую пятилетку с учетом большого набора мнений по данной теме», — сказал глава Минфина.

Он подчеркнул, что разработка программы на следующую пять лет (с учетом того, что поставлена задача увеличить ВВП до 100 млрд долларов) потребует, в том числе, и «нестандартных решений. Надеюсь, мы эти решения найдем».

Как сообщалось, Международный валютный фонд и Всемирный банк считают, что обеспечить устойчивые и высокие темпы экономического роста в Беларуси возможно только в случае реформирования государственного сектора.

«В первую очередь, мы рекомендуем провести реструктуризацию госсектора, так как госпредприятия уступают по эффективности частному сектору, и накапливают долги», — заявил журналистам в ноябре глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер, отвечая на вопросы БелаПАН.

Также, добавил он, в Беларуси необходимо усилить систему социальной защиты населения.

«Когда происходит реструктуризация экономики, люди меняют работу, и они должны иметь возможность это делать, не опасаясь риска бедности», — отметил Кремер.

По его мнению, в Беларуси должны быть специальные программы по безработице и необходимы программы поддержки людей, которые оказываются в сложной жизненной ситуации.

«Наконец, мы рекомендуем, чтобы тарифы на тепло для населения увеличились до того уровня, сколько оно стоит. Субсидирование тарифов на отопление — неэффективное решение, основной их объем получают те домохозяйства, у которых жилая площадь больше», — подчеркнул Кремер.