Mark Formelle планирует открывать магазины в Евросоюзе

В 2020 году белорусский производитель белья и одежды из трикотажа компания Mark Formelle намерена открыть в странах Евросоюза первые магазины своей сети.

Андрей Сериков

«В этом году мы серьезно работали над расширением нашей торговой сети: планируется, что в 2019 году будет открыто более 20 новых магазинов. Большая часть из них уже работает, пять находятся в стадии открытия. Всего за год в производство и торговую сеть было инвестировано свыше 12 миллионов рублей», — отметил учредитель и руководитель компании Андрей Сериков на открытии магазина Mark Formelle в ТРЦ Palazzo.

Основной упор компания делает на расширение собственной сети за рубежом: «На данный момент это страны ЕАЭС и СНГ. Но главная цель, которую мы для себя поставили, — это выход на рынок Евросоюза. Надеемся, что в следующем году мы откроем там первые магазины».

Как отметил Андрей Сериков, в этом году компания вложила около миллиона долларов в лабораторию контроля качества и экспериментальное производство.

Сбытовая сеть Mark Formelle насчитывает более 130 магазинов в Беларуси, России, Казахстане, Узбекистане, которые ежемесячно посещают около 1,5 миллионов человек. Компания также развивает франчайзинговую сеть за рубежом.