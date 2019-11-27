От чего будет зависеть цена на электроэнергию после ввода БелАЭС

В Минэнерго рассказали, от чего будет зависеть стоимость электроэнергии после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.

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Как сообщил заместитель министра энергетики Вадим Закревский, все будет зависеть от того, кто будет компенсировать капиталовложения на строительство этого объекта:

«Вопрос в том, будут это потребители либо всем бюджетом это будет регулироваться. Но, конечно, абсурдно вводить такой высокоэффективный блок, и чтобы выросла цена на электроэнергию для нашего объема потребления. Мне кажется, сейчас принято достаточно мер по росту электропотребления в стране. Мы ожидаем к 2025 году уровень потребления около 44-45 миллиардов киловатт-часов, то есть плюс 5 млрд к тому объему, который у нас сейчас фиксируется».

На вопрос, повысится ли потенциал экспорта электроэнергии после запуска БелАЭС, Закревский ответил: «Объем электрической энергии, который предоставится нам возможным для экспорта или внутреннего потребления, конечно, возрастает в связи с вводом атомной станции».

Вместе с тем, подчеркнул он, нельзя говорить о том, что после ввода атомной станции в стране образуется избыток электричества.

«Нет такого понятия «избыточный объем электроэнергии», «профицит электроэнергии», это неправильные термины, — сказал чиновник. — Есть избыток установленной мощности. Но то, что энергосистема всегда сбалансирована с точки зрения выработки и потребления электроэнергии, это да, у нас это будет обеспечено всегда, в любые годы. Какой бы состав [генерирующего] оборудования у нас ни был, какой экспорт мы бы ни осуществляли, мы будем сбалансированными для того, чтобы держать частоту 50 герц».

«Рано или поздно мы просто выведем мощности, эквивалентные мощности атомной станции. Зачем мы строим АЭС? Чтобы заместить неэффективные и морально устаревшие мощности белорусской энергосистемы. После ввода атомной станции, ее интеграции, после того как она отработает и мы урегулируем все балансировочные моменты внутри страны, постепенно к 2030 году мы выведем это оборудование из эксплуатации. До 2025 года уже определен вывод из эксплуатации около 1 гигаватта мощностей», — отметил Закревский.