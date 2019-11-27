Немецкая полиция нанесла серьезный удар по наркомафии

Три десятка подозреваемых в наркоторговле были арестованы в шести немецких городах. Обыски прошли в сорока офисах и квартирах.

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Как сообщается, было арестовано большое количество наркотиков, денег, драгоценностей и роскошных автомобилей, пишет rusverlag.de .

В операции участвовали около 250 полицейских в Зелигенштадте, Ханау, Хайнбурге, Дибурге, Гиссене и Касселе.

Теперь сотрудники полиции должны оценить изъятые материалы, сообщила представитель полиции. Только тогда будет информация о новых подробностях относительно антинаркотического рейда.