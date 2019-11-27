На четверг объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
Просмотров: 541

Сегодня ночью погоду в Беларуси сформирует влажная воздушная масса; утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди (местами выпадет мокрый снег.

Ночью и утром слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности).

Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха:

  • минимальная ночью -3..+3°С;
  • максимальная днем 0..+6°С (по западу +7..+9°С).

Атмосферное давление будет слабо падать.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода гололедица

Другие материалы на эту тему:

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском