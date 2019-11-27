На четверг объявлен желтый уровень опасности

Сегодня ночью погоду в Беларуси сформирует влажная воздушная масса; утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы.

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По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди (местами выпадет мокрый снег.

Ночью и утром слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности).

Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха:

минимальная ночью -3..+3°С;

максимальная днем 0..+6°С (по западу +7..+9°С).

Атмосферное давление будет слабо падать.