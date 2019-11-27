Под Молодечно маршрутка попала в лобовое столкновение – девять человек в больнице

Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси случилось на 62-м километре дороги Р-28 Минск – Молодечно.

Как сообщили в Следственном комитете, 29-летний житель Молодечно на «Рено» возле деревни Мясота выскочил на встречку, где совершил столкновение с микроавтобусом маршрутного такси.

В результате ДТП десять человек были доставлены в больницу (госпитализированы девять).

РОСК открыл уголовное производство в отношении водителя «Рено» по ч. 2 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.