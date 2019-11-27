В Бресте за трафик кокаина и психотропов иностранец осужден на 19 лет

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27 ноября суд Брестского района вынес приговор 51-летнему гражданину Украины и Словакии за незаконный оборот и перемещение через границу особо опасных психотропов и наркотиков.

Старший помощник прокурора Брестского района Наталия Шостачук, поддерживавшая гособвинение по делу, сообщила, что 16 мая мужчину, следовавшего из Праги, задержали в пункте пропуска «Домачево».

В автомобиле «Фольксваген», за рулем которого он находился, были обнаружены два тайника. В одном из них, оборудованном в газовом баллоне, находилось около 70 кг особо опасного психотропного вещества МДМА (экстази). Во втором, в порогах автомобиля, были брикеты кокаина общей массой 12,5 кг.

Суд Брестского района признал фигуранта дела виновным по ч. 2 ст. 328-1 УК (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза особо опасных психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере) и ч. 3 ст. 328 УК (незаконные с целью сбыта хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере), сообщает БелаПАН.

Суд приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. «Фольксваген» конфискован как средство совершения преступления.

«Мужчина не признал своей вины и показал: он не знал, что в его автомобиле находятся наркотики», — отметила Шостачук.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Тэги: наркотрафик Персона: Наталия Шостачук Город: Брест

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