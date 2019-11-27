29 ноября нотариусы бесплатно проконсультируют жителей и гостей Беларуси

29 ноября нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно, сообщает Министерство юстиции.

Фото inkrakow.com.ua

Акция приурочена к празднованию Дня юриста в Беларуси.

Обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, можно будет получить консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию. В том числе по вопросам оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным. Бесплатно проконсультироваться можно во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро республики.

Адреса, контактные данные, а также время работы нотариальных контор и нотариальных бюро республики можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by, в разделе «Найти нотариуса».