Лукашенко прибыл в Кыргызстан на саммит ОДКБ

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности 28 ноября, сообщает пресс-служба белорусского руководителя.

Как сообщали Naviny.by, вопросы повестки дня сначала будут рассмотрены в узком составе, а затем в формате пленарного заседания с участием глав внешнеполитических ведомств, министерств обороны, секретарей советов безопасности.

Лукашенко в своем выступлении на саммите «обозначит позицию и основные предложения белорусской стороны по развитию и укреплению международной и региональной безопасности в различных ее сегментах». По итогам сессии Совета коллективной безопасности планируется подписание ряда документов.

Как информировала пресс-служба ОДКБ, ряд вынесенных на саммит вопросов, в частности о проблемах международной и региональной безопасности и ситуации в зоне ответственности ОДКБ, члены Совета коллективной безопасности обсудят в узком составе.

Пленарное заседание пройдет с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности государств — членов ОДКБ. Главы государств планируют принять ряд заявлений, а также план коллективных действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019—2021 годы, предусматривающий тесное взаимодействие в совершенствовании всей системы противодействия террористическим вызовам и угрозам, сообщает БелаПАН .

Планируется принятие ряда решений СКБ, касающихся внесения изменений в нормативные правовые акты ОДКБ, положение о Совете коллективной безопасности и правила процедуры органов ОДКБ.

На рассмотрение глав государств также будут вынесены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей организации, в частности проект положения о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ, проект решения, который предусматривает внесение изменений в положение об операции постоянного действия государств — членов организации по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция «Прокси»).

Кроме того, Совет коллективной безопасности рассмотрит бюджет организации на 2020 год.

Всего в повестке заседания СКБ ОДКБ 17 вопросов.