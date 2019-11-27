В Беларуси начали выпускать «рубиновый» и «изумрудный» сыры

Производитель крафтовых «Сыров из Александрии» вывел на рынок два новых сорта — «Рубиновый» и «Изумрудный». Они созревают четыре месяца и фасуются в модном сейчас формате флоупак весом по 250 граммов. «Савушкин продукт» уже представил новинки в супермаркетах.

Производство крафтовых сыров запущено в сентябре в поселке Копысь Оршанского района. Новым направлением занимается дочерняя организация молочного холдинга — ООО «Савушкин-Орша». Крафтовые сыры создаются вручную по классическим рецептам и выдерживаются по вековым стандартам европейских мастеров.

Первыми крафтовыми сырами стали «Янтарный» и «Жемчужный». Теперь же линейка пополнилась новыми сортами, которые созревают в два раза дольше.

«Рубиновый» и «Изумрудный» сыры производят из цельного молока с добавлением особых ферментов. Технологам удалось добиться насыщенного и пикантного вкуса, свойственного известным итальянским и голландским сырам.

«Новые сорта вносят большее разнообразие на рынке эксклюзивных сыров. У них большой период созревания, что позволяет добиться яркого вкуса и приятной консистенции. Во многом они напоминают известные европейские сыры с благородной родословной, но обладают уникальными нотками. Мы рассчитываем, что с их появлением все больше истинных гурманов перейдет на сыры белорусского производства», — поясняют в компании «Савушкин продукт».

Жирность новинок варьируется от 50% до 60%.

Все крафтовые сыры теперь фасуют в единой упаковке флоупак весом 250 граммов. Она хорошо сохраняет вкус продукта и удобна для правильной нарезки тонкими ломтиками.

«Сыры из Александрии» выпускают маленькими партиями из собственного сырья. При производстве не используются консерванты и красители. В магазинах новинки представлены в сырных витринах вместе с дорогими европейскими сортами.