В Москве обсудили сотрудничество «Газпрома» и Беларуси в газовой сфере

27 ноября в Москве на рабочей встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и посла Беларуси в Российской Федерации Владимира Семашко обсудили актуальные направления сотрудничества «Газпрома» и Беларуси в газовой сфере.

«Особое внимание было уделено вопросам поставок российского газа в республику и его транспортировки по территории страны после 2019 года», — подчеркивает пресс-служба «Газпрома».

Отдельно отмечено, что «Газпром» своевременно подготовил газотранспортную систему Беларуси к эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2019/2020 года. В подземных хранилищах газа на территории Беларуси создан необходимый оперативный резерв.

Стоит отметить, что контракт по поставкам российского газа в Беларусь истекает в 2019 году. В ходе «Большого разговора с президентом» 1 марта Александр Лукашенко предположил, что переговоры с Россией по цене на газ на следующий год станут «еще одной баталией, аналогичной налоговому маневру», сообщает БелаПАН .

Заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский 27 ноября заявил журналистам в Минске, что процесс переговоров с Россией по цене на газ «не останавливается, постоянно продолжается и будет решен». На уточняющий вопрос, намерена ли Россия увеличить цену на газ для Беларуси или оставить на нынешнем уровне, замминистра энергетики ответил: «Они не готовы пока пересматривать условия, которые были сформированы для «Газпрома».

«Сейчас у нас 127 [долларов за тысячу кубометров газа]. Эта цена должна быть пересмотрена, посмотрим, как будет складываться диалог. Она может получиться и больше. Может получиться и так, что они рассчитают ее и на более высоком уровне. Тогда возникает вопрос, зачем мы к 2021 году выстраиваем блок новых экономических реалий, но сейчас допускаем такое колебание», — сказал Закревский.

По его словам, Беларусь предлагает «раз и навсегда принять системное решение» этого вопроса, которое заключается в том, чтобы привязать цену на газ «к чему-то понятному». «Мы пересматриваем цену год за годом, и это ненормально», — убежден он.

«Логика у нас одна — если идет речь о построении Союзного государства, значит, соответственно, должны быть общие блага для двух стран, двух народов, — пояснил замминистра энергетики. — Если мы объединимся и у нас вырастет от этого стоимость газа, то оправдано беспокойство руководства по поводу того, как формируется эта политическая платформа».