Контракты белорусских компаний с контрагентами из ЕС профинансирует немецкий Commerzbank

«Банк Дабрабыт» подписал во Франкфурте-на-Майне базовое кредитное соглашение с крупным немецким банком Commerzbank. Финансирование будет выделяться под внешнеторговые контракты белорусских компаний с контрагентами из Евросоюза.

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Долгосрочные связанные ресурсы со страховым покрытием экспортных кредитных агентств можно привлечь на приобретение основных средств и реализацию инвестпроектов в Беларуси. Финансировать будут сделки от 500 тыс. до 5 млн евро. Их количество не ограничено, но важным фактором выступает наличие свободного лимита Экспортного кредитного агентства, сообщили БелаПАН в «Банке Дабрабыт».

«Связанные кредиты могут покрывать до 85% стоимости контракта, а также расходы по страхованию кредита. При этом каждая сделка должна быть застрахована в Экспортном кредитном агентстве», — пояснили в банке.

Белорусский банк сотрудничает с Commerzbank с 2005 года, когда на балансе немецкого банка был открыт счет в евро. В настоящий момент Commerzbank является одним из основных партнеров «Банка Дабрабыт» в сфере корреспондентских отношений и торгового финансирования.