У больницы в Гродно найден мертвый мужчина. Накануне он обращался за помощью

Утром 27 ноября на территории Гродненского областного центра «Психиатрия-наркология» обнаружили труп мужчины. Накануне вечером он обращался в приемное отделение больницы.

Фото grodnonews.by

Тело мужчины обнаружил один из водителей, прибывших в медучреждение на предрейсовый медосмотр.

Главврач центра Максим Воронко сообщил, что накануне вечером мужчина обратился в приемный покой больницы, сообщает grodnonews.by .

Главврач отметил, что на момент обращения состояние мужчины угрозы для жизни не представляло. По его словам, обратившемуся предложили пройти повторный осмотр утром для решения вопроса о дальнейшем лечении. Максим Воронко также заметил, что никаких повреждений на теле при поступлении в приемный покой у мужчины не было.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.