У больницы в Гродно найден мертвый мужчина. Накануне он обращался за помощью
Утром 27 ноября на территории Гродненского областного центра «Психиатрия-наркология» обнаружили труп мужчины. Накануне вечером он обращался в приемное отделение больницы.
Тело мужчины обнаружил один из водителей, прибывших в медучреждение на предрейсовый медосмотр.
Главврач центра Максим Воронко сообщил, что накануне вечером мужчина обратился в приемный покой больницы, сообщает
Главврач отметил, что на момент обращения состояние мужчины угрозы для жизни не представляло. По его словам, обратившемуся предложили пройти повторный осмотр утром для решения вопроса о дальнейшем лечении. Максим Воронко также заметил, что никаких повреждений на теле при поступлении в приемный покой у мужчины не было.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.