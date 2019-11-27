«J:Морс» даст концерт в сопровождении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании

14 февраля группа «J:Морс» сыграет в Prime Hall концерт в сопровождении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Программа будет включать лучшие и новые песни в обновленных аранжировках.

В этот вечер гитарные риффы соединятся с насыщенным звучанием классических струнных и духовых, чтобы никто не ушел домой равнодушным. Дирижировать оркестром будет маэстро Александр Сосновский.

«У нас особое отношение к программе с оркестром — она, как дорогой коньяк, который стоит где-то в укромном месте и достается только по специальным поводам, — говорит Владимир Пугач. — В этот раз будет другой по составу оркестр, так что делаем аранжировки специально под него. Обещаем обновленное звучание и репертуар».

Билеты: танцпол промо -- 30 руб. (первые 50 билетов), танцпол далее -- 35 руб., сидячие — от 55 руб.







