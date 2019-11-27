Литва рассчитывает на поддержку Украины по вопросу БелАЭС

Литва рассчитывает на солидарность Украины по вопросу БелАЭС, заявил президент страны Гитанас Науседа на литовско-украинском бизнес-форуме 27 ноября в Вильнюсе. Встреча состоялась в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Науседы, выступление которого опубликовано на его сайте, Литва не собирается покупать электроэнергию с БелАЭС и рассчитывает, что это не будут делать и другие страны.

О таких «геополитически мотивированных проектах», как «Северный поток-2» и АЭС в Островце, нужно говорить единым голосом, считает глава литовского государства. Науседа назвал важным сотрудничество Вильнюса и Киева в вопросах энергетической и ядерной безопасности.

Как сообщает литовский портал ru.delfi.lt, после встречи с Науседой украинский лидер заявил, что обсудит вопрос БелАЭС с министром энергетики Украины.

«Я сказал, что услышал этот сигнал. Я сказал, что я обязательно сяду с министром энергетики (...) и мы обсудим этот вопрос, — сказал Зеленский. — Все, что для вас важно и что касается вопросов безопасности, важно и для украинцев». В то же время он отметил, что белорусская электроэнергия, которую закупает Украина, — один из способов борьбы с энергетическими монополистами в его стране.

Портал приводит критику Науседы, высказанную в адрес БелАЭС: «Культура строительство на этой станции, ну, совершенно неудовлетворительная, это мягко говоря».

Ранее Naviny.by сообщали, что Литва отказалась от участия в консультациях в Финляндии по безопасности БелАЭС.