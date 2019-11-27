28 ноября в Беларуси ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица

/ Общество
Просмотров: 99

28 ноября в Беларуси ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица, сообщает Белгидромет.

Фото pixabay.com

Ночью местами, утром и днем во многих районах на территории Беларуси синоптики прогнозируют небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Слабый туман ожидается во всех регионах страны ночью и утром.

Температура воздуха ночью составит -3… +3 °C, днем — 0… +6 °C, по западу Беларуси — +7… +9 °C.

На отдельных участках дорог — гололедица.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: прогноз погоды

Другие материалы на эту тему:

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко

После первого снега в Беларуси зарядят дожди

После первого снега в Беларуси зарядят дожди

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

В Беларусь идет жара «за тридцать» и засуха

В Беларусь идет жара «за тридцать» и засуха