28 ноября в Беларуси ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица, сообщает Белгидромет.

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Ночью местами, утром и днем во многих районах на территории Беларуси синоптики прогнозируют небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Слабый туман ожидается во всех регионах страны ночью и утром.

Температура воздуха ночью составит -3… +3 °C, днем — 0… +6 °C, по западу Беларуси — +7… +9 °C.

На отдельных участках дорог — гололедица.