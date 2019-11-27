Продажа психотропов и кибермошенничество: в Гомеле начался суд над преступной группой

Суд Гомельского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении преступной группы из девяти человек, пяти из которых на момент преступления было 16-17 лет.

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Члены групп обвиняются по частям 1 и 3 статьи 328 УК РБ (незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ) и статье 212 (хищение с использованием компьютерной техники).

Группа была задержана в апреле 2019 года за совершение «закладок» психотропных веществ (альфа-PVP). Среди задержанных было пять подростков — учащиеся лицеев и колледжей.

Двое обвиняемых не были помещены в СИЗО, так как им инкриминируется часть 1 статьи 328 УК (незаконный оборот без цели сбыта наркотиков и психотропов). Они являлись потребителями «закладок». Остальным инкриминируется сбыт психотропов, то есть фасовка и совершение «закладок».

Самому старшему «закладчику» 21 год. Вместе с подростками он совершал хищение денег с помощью интернет-банкинга: они просили знакомых позвонить или зайти «на минутку» в социальную сеть «ВКонтакте», устанавливали приложение и переводили деньги на свои телефоны. Так было совершено 27 эпизодов, общая сумма полученных средств составила 2700 рублей.

Свою вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые признают. Следствие не установило, где именно, как и у кого подростки приобретали психотропные вещества для «закладок».

«Мы читали материалы дела. Там фигурирует некий Виталик по кличке Фриц. Я спрашивала у следователя о нем. Следователь сказал, что это тот, кто давал детям «работу». Почему же его не задержали? «Потому», — ответил мне следователь», — сообщила журналистам мать одного из обвиняемых, 17-летнего Данилы.

Также родители уверены, что в преступный бизнес их детей втянул 21-летний обвиняемый, который был ранее судим, нигде не работал.