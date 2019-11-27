«Минский барометр»: Беларуси и России трудно придти к компромиссу на уровне низовой интеграции

России и Беларуси трудно прийти к компромиссу в составлении интеграционных «дорожных карт», говорится в мониторинге внешней политики и региональной безопасности «Минский барометр», подготовленном Советом по международным отношениям «Минский диалог».

«Беларусь и Россия, скорее всего, договорятся и сумеют подписать «дорожные карты», хотя не обязательно именно к 8 декабря, но «пакетно», вместе с соглашениями по газу и нефти на ближайший год. Содержание «карт» на этом этапе будет определять рамочные подходы к гармонизации экономических политик, носить декларативный и символический характер», — отмечается в докладе, сообщает БелаПАН .

Эксперты считают, что на уровне низовой интеграции сторонам оказалось трудно прийти к компромиссу.

«Простое распространение российских политик на Беларусь уменьшит централизацию ее экономики, фискальные возможности белорусского государства и дополнительно ударит по и так снижающейся конкурентоспособности продукции госпредприятий на российском и внутреннем рынках — по крайней мере на первом этапе. Российские же экономические агенты в большинстве случаев не видят смысла учитывать белорусские интересы в качестве обязательных для себя правил игры», — считают авторы.

При этом авторы доклада не исключают конфликта по поводу подписания «дорожных карт» и определения условий сотрудничества в нефтегазовой сфере. «Тем не менее конфликт если и случится, то, скорее всего, будет непродолжительным. Вероятным представляется сохранение, а не снижение — как добивается белорусская сторона — нынешнего уровня цен на российский газ для Беларуси еще на год-два. Договариваться по этим вопросам на более длинный срок не мотивирована ни одна из сторон», — считают эксперты.

Также, согласно докладу, правительство не слишком верит в успех переговоров по «перетаможке» российской нефти и компенсациям за российский налоговый маневр до конца года. По мнению авторов, на этом направлении переговоры продолжатся в русле уточнения соответствующих «дорожных карт» в первой половине 2020 года.