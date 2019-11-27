Новый препарат от гриппа сделал вирус более опасным

Исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон доказали, что противогриппозный препарат «Балоксавир» способствует мутации вируса и появлению у него устойчивости к лечению.

Ученые проанализировали случай болезни двух японских детей — 11-летнего мальчика и его 13-летней сестры, сообщает sciencedaily.com . Первым гриппом штамма H3N2 заразился мальчик, врачи прописали ему курс указанного препарата, который блокирует фермент, отвечающий за чтение генома вируса после его попадания в клетку.

В течение трех дней мальчику становилось лучше, а затем у него снова поднялась температура — к тому времени тем же штаммом вируса заразилась и девочка. При этом препарат перестал помогать обоим детям.

«Мы секвенировали весь вирусный геном 11-летнего мальчика с чувствительным к лекарствам вирусом гриппа (до лечения) и образцом от девочки, которая устойчива к лекарствам. Из 13 133 нуклеотидов между ними была только одна нуклеотидная разница», — говорит профессор патобиологических наук Университета Висконсин-Мэдисон Йошихиро Каваока.

Другими словами, то, что отличало вирус, собранный от брата до лечения, и вирус, собранный от сестры позже, представляло собой одну мутацию, единственное изменение только одной буквы среди более чем 13 000, обнаруженных в генетическом коде вируса.

«Это означает, что вирус приобрел устойчивость во время лечения и передается от брата к сестре», — объясняет Каваока.

Ученые подтвердили, что под действием препарата количество устойчивых штаммов вируса в популяции растет, а сами эти штаммы не становятся безопаснее для людей.

В сезоне 2018−2019 года на долю «Балоксавира» пришлось около 40 процентов продаж противовирусных средств в Японии, и вскоре он должен быть одобрен в 20 странах.