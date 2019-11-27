Депутат Анисим: иммунитет президента после окончания срока полномочий должен быть временным
Депутат Палаты представителей Елена Анисим прокомментировала законопроект «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи», внесенный на рассмотрение ее коллегой, депутатом Анной Канопацкой.
Депутат Елена Анисим считает, что неприкосновенность президента страны после окончания срока полномочий должна быть временной. Депутат отметила, что Конопацкая законопроектом с ней «не делилась, не знакомила, поддержки не просила».
«Я, конечно, человек миролюбивый, я понимаю, что на первом этапе смены власти нужно сохранить в стране спокойствие, — отметила депутат. — Насколько такой законопроект поможет сохранить спокойствие, у меня большой вопрос. Может быть, это просто несвоевременный шаг. Хотя я не думаю, что он сделан просто так. Он логичен только тогда, когда он ложится в логику какой-то стратегии самой Анны. Логичен тогда, когда она претендует на то, чтобы стать гарантом выполнения такого закона».
Анисим выразила сожаление из-за того, что проект закона «не разрабатывался какой-то политической группой, а просто предлагается одним лицом», поскольку отношение к деятельности нынешнего главы государства Александра Лукашенко «неоднозначное».
«Конечно, я согласна с тем, что гарантии для него в случае мирной передачи власти должны быть, здесь я на 100% «за», — подчеркнула парламентарий. — А насчет расследования различных дел, тот тут я не могу сказать, что я однозначно за то, чтобы сохранялся иммунитет. Если есть доказательства, свидетели и факты преступления, их нельзя оставлять. Может быть, наложить какой-то мораторий на пять лет для того, чтобы произошла политическая перезагрузка общества и самой Беларуси. Но через пять лет такой иммунитет должен быть снят однозначно».