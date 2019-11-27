Депутат Анисим: иммунитет президента после окончания срока полномочий должен быть временным

Депутат Палаты представителей Елена Анисим прокомментировала законопроект «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи», внесенный на рассмотрение ее коллегой, депутатом Анной Канопацкой.

Проект закона, опубликованный в соцсетях , предусматривает введение неприкосновенности для президента, прекратившего исполнение полномочий.

Депутат Елена Анисим считает, что неприкосновенность президента страны после окончания срока полномочий должна быть временной. Депутат отметила, что Конопацкая законопроектом с ней «не делилась, не знакомила, поддержки не просила».

«Я, конечно, человек миролюбивый, я понимаю, что на первом этапе смены власти нужно сохранить в стране спокойствие, — отметила депутат. — Насколько такой законопроект поможет сохранить спокойствие, у меня большой вопрос. Может быть, это просто несвоевременный шаг. Хотя я не думаю, что он сделан просто так. Он логичен только тогда, когда он ложится в логику какой-то стратегии самой Анны. Логичен тогда, когда она претендует на то, чтобы стать гарантом выполнения такого закона».

Анисим выразила сожаление из-за того, что проект закона «не разрабатывался какой-то политической группой, а просто предлагается одним лицом», поскольку отношение к деятельности нынешнего главы государства Александра Лукашенко «неоднозначное».

«Конечно, я согласна с тем, что гарантии для него в случае мирной передачи власти должны быть, здесь я на 100% «за», — подчеркнула парламентарий. — А насчет расследования различных дел, тот тут я не могу сказать, что я однозначно за то, чтобы сохранялся иммунитет. Если есть доказательства, свидетели и факты преступления, их нельзя оставлять. Может быть, наложить какой-то мораторий на пять лет для того, чтобы произошла политическая перезагрузка общества и самой Беларуси. Но через пять лет такой иммунитет должен быть снят однозначно».