Определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов

Завершились матчи пятого тура Лиги чемпионов. По их итогам стало известно, что места в 1/8 финала себе обеспечили восемь команд: ПСЖ, «Бавария», «Манчестер Сити», «Барселона», «Ювентус», «Реал», «Тоттенхэм» и «Лейпциг».

«Лейпциг» на своем стадионе чудом спасся в игре против «Бенфики». До 89-й минуты немецкий клуб проигрывал 0:2, но затем последовал дубль шведа Эмиля.

«Зенит» на своем стадионе забил в ворота «Лиона» два безответных мяча и вернулся в борьбу за выход в плей-офф. На 43-й минуте отличился Дзюба, на 85-й — Оздоев.