Определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов

«Локомотив», «Генк», пражская «Славия» и «Лилль» потеряли все шансы на евровесну.

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Завершились матчи пятого тура Лиги чемпионов. По их итогам стало известно, что места в 1/8 финала себе обеспечили восемь команд: ПСЖ, «Бавария», «Манчестер Сити», «Барселона», «Ювентус», «Реал», «Тоттенхэм» и «Лейпциг».

«Лейпциг» на своем стадионе чудом спасся в игре против «Бенфики». До 89-й минуты немецкий клуб проигрывал 0:2, но затем последовал дубль шведа Эмиля.

«Зенит» на своем стадионе забил в ворота «Лиона» два безответных мяча и вернулся в борьбу за выход в плей-офф. На 43-й минуте отличился Дзюба, на 85-й — Оздоев.

Результаты 5-го тура ЛЧ:

«Ливерпуль» — «Наполи» — 1:1,

«Генк» — «Зальцбург» — 1:4,

«Барселона» — «Боруссия-Дортмунд» — 3:1,

«Славия Прага» — «Интер-Милан» — 1:3,

«Зенит» — «Лион» — 2:0,

«Лейпциг» — «Бенфика» — 2:2,

«Валенсия» — «Челси» — 2:2,

«Лилль» — «Аякс» — 0:2.

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Тэги: ФК Зенит ПСЖ ФК Бавария ФК Манчестер Сити Персона: Эмиль Форсберг

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