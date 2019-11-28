Определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов
«Локомотив», «Генк», пражская «Славия» и «Лилль» потеряли все шансы на евровесну.
Завершились матчи пятого тура Лиги чемпионов. По их итогам стало известно, что места в 1/8 финала себе обеспечили восемь команд: ПСЖ, «Бавария», «Манчестер Сити», «Барселона», «Ювентус», «Реал», «Тоттенхэм» и «Лейпциг».
«Лейпциг» на своем стадионе чудом спасся в игре против «Бенфики». До 89-й минуты немецкий клуб проигрывал 0:2, но затем последовал дубль шведа Эмиля.
«Зенит» на своем стадионе забил в ворота «Лиона» два безответных мяча и вернулся в борьбу за выход в плей-офф. На 43-й минуте отличился Дзюба, на 85-й — Оздоев.
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Результаты 5-го тура ЛЧ:
«Ливерпуль» — «Наполи» — 1:1,
«Генк» — «Зальцбург» — 1:4,
«Барселона» — «Боруссия-Дортмунд» — 3:1,
«Славия Прага» — «Интер-Милан» — 1:3,
«Зенит» — «Лион» — 2:0,
«Лейпциг» — «Бенфика» — 2:2,
«Валенсия» — «Челси» — 2:2,
«Лилль» — «Аякс» — 0:2.