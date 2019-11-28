Бывшего президента Бразилии осудили на 17 лет за коррупцию

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Суд признал виновным и постановил увеличить срок наказания по делу о коррупции Луису Инасиу Луле да Силве: он осужден на 17 лет и один месяц лишения свободы.


Бывшего президента Бразилии наказали тринадцатью годами тюрьмы

Это уже второй приговор во второй судебной инстанции по обвинениям в коррупции. Ранее его признали виновным по другому делу, назначив наказание в виде одного года и семи месяцев тюремного заключения.

Зимой 2018 года да Силва был приговорен к заключению под стражу на срок более 12 лет по обвинению в коррупции и отмывании денег.
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Тэги: Бразилия бывший президент коррупция Персона: Луис Инасиу Лула да Силва

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