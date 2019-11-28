Депутат Анисим: Если 8 декабря прекратится независимая страна Беларусь, нас ждет «война»

Если в результате предполагаемого подписания Александром Лукашенко и Владимиром Путиным 8 декабря интеграционных соглашений «прекратится независимая страна Беларусь, нас ждет "война"», заявила депутат Палаты представителей Елена Анисим на открытой встрече, организованной Белорусской ассоциацией журналистов.

«Обществу нельзя расслабляться, — считает она. — К 8 декабря, конечно, нужно быть готовым, понимать, что и как можно сделать. Это может быть акция, безусловно, выход на улицы не исключен».

Рассуждая о том, кто мог бы взять на себя ответственность за организацию уличной акции, Анисим напомнила, что направленные против «декрета о тунеядцах» протесты в 2017 году или прошлогодние акции против строительства аккумуляторного завода в Бресте «никто не готовил».

На вопрос, готовы ли, по ее мнению, граждане протестовать не в случае угрозы их здоровью или личному бюджета, как в упомянутых случаях, а против каких-то соглашений, депутат ответила: «Вопрос в том, как это подать».

По словам Анисим, она не верит тому, что говорят о белорусско-российских интеграционных планах Лукашенко и чиновники. «Они так и не рассказали [что конкретно прописано в интеграционных договоренностях], и на мой запрос не рассказали, только успокаивали, — пояснила она причину своих сомнений. — Вот если успокаивают, это не очень хорошо. Людям, которые говорят одно, а потом делают другое, уже не веришь».

«Поэтому я и говорю, что нам надо быть готовыми хотя бы выйти так, как вышли белорусы в Вильнюсе. Если бы хотя бы все те, кто ехал в Вильнюс, вышли на улицы, это уже будет что-то значить», — уверена депутат.

На ремарки о том, что множество граждан опасаются участвовать в уличных акциях, депутат отметила: «Я, конечно, понимаю, что каждый думает о себе, но в то же время нужно думать о том, чтобы защитить своих детей, а не только себя. Потому что в России нас ничего не ждет. Будет только хуже».