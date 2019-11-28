Фотофакт. Минский кинотеатр «Москва» изменят до неузнаваемости

На заседании городского архитектурного совета рассмотрели предварительное проектное решение: в здании добавится залов, а фасад обновят.

За почти 40 лет эксплуатации здания возникла необходимость его капитального ремонта и реконструкции. Архитекторы Валерий Куцко («Институт «Белгоспроект») и Виктор Крамаренко разработали предварительную концепцию по обновлению объекта, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Кинотеатр хотят сделать многозальным: в большом будет 700 мест, под ним расположится Театр-студия киноактера, в левом и правом крыле здания на первом и втором этажах добавятся еще по два небольших помещения для демонстрации фильмов.

Главный фасад хотят сделать из прозрачного стекла, дополнив конструкциями из металла. Это позволит снаружи создать пешеходную площадь с местами для отдыха, благоустройством.

Члены архитектурного совета поддержали идею преображения здания. Одни сказали, что «это элегантное неожиданное решение», другие же отметили, что «теряется прежняя архитектура, однако новый масштаб соответствует современному взгляду на это пространство».

«Москву» строили по индивидуальному проекту белорусских архитекторов В. Крамаренко, В. Щербины, М. Виноградова. Открыли объект в сентябре 1980 года, он стал первым широкоформатным кинотеатром в республике.