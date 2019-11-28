В Минске планируют построить подземный транспортный тоннель

Тоннель может появиться на территории площадью 34 га возле стадиона «Динамо»: в границах улиц Ульяновской и Свердлова, Свислочи и ж/д Минск — Борисов.

По информации, размещенной на сайте администрации Ленинского района, тоннель будет соединять улицы Ульяновскую и Жуковского, а также перспективное первое транспортное кольцо.

В планах реконструировать застройку вдоль ул. Свердлова и территорию вдоль ул. Белорусской, а территорию Ляховского сквера хотят увеличить. Вдоль Свислочи планируют разместить спортивный комплекс с бассейном, а некоторые здания, которые находятся в границах вышеперечисленных улиц, планируют снести.

Со 2 по 26 декабря пройдет общественное обсуждение по градостроительному проекту. Презентация проекта состоится 4 декабря в 17:30 в актовом зале администрации Ленинского района.