Лукашенко пообещал Жээнбекову поддерживать Кыргызстан

Александр Лукашенко встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым в Бишкеке, где проходит сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Фото: president.gov.by

«Даже в мелочах мы готовы вас поддерживать. Можете в этом не сомневаться. Если что-то надо, вы скажите, если мы можем, обязательно это сделаем», — цитирует белорусского руководителя его пресс-служба.

Лукашенко отметил большую работу, проделанную Кыргызстаном на посту председателя в ОДКБ: «Откровенно скажу, вы меня удивили в этом плане. Вы столько приложили усилий для того, чтобы провести массу мероприятий в течение этого года по всем направлениям. И притом во всех регионах. Не только здесь — на юге, но даже в Беларуси по линии ОДКБ проводились и проводятся мероприятия».

Белорусский руководитель обратил внимание, что с такой же ответственностью Кыргызстан относится и к работе на площадке Евразийского экономического союза. «Это говорит о том, что Кыргызстан прилагает огромные усилия с точки зрения того, чтобы обезопасить свою республику и поднять экономику», — считает Лукашенко.

Глава государства уверен, что странам под силу в разы увеличить взаимный товарооборот. «Мы никогда не будем для вас чужими людьми там — на западе. Если что-то надо, мы всегда готовы подключиться и при всех равных условиях отдать приоритет Кыргызстану. Мы восстанавливаем то, что было в Советском Союзе, — отношения и товарообмен, и уже восстановили. Нам не надо останавливаться. Надо идти дальше. Если Кыргызстан будет такими темпами двигаться, я уверен, что за пятилетку вы забудете о больших проблемах», — подчеркнул Лукашенко.