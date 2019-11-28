В Мингорсуде начали рассматривать дело о совершенном 18 лет назад покушении на убийство милиционера

Минский городской суд начал рассматривать уголовное дело Сергея Девкша 1974 года рождения о покушении в 2001 году на убийство сотрудника органов внутренних дел.

Девкша обвиняют по ч. 1 ст. 14 и ст. 362 Уголовного кодекса. Процесс ведет судья Диана Кучук. Обвинение представляет Максим Чуприс, адвокат — Анна Стрелкова.

По приговору Мингорсуда от 14 июля 2004 года Девкш отбывает наказание в виде пожизненного заключения по обвинению в других ранее совершенных преступлениях, среди которых несколько убийств, в том числе убийство в августе 2001 года майора минской милиции Игоря Кашкана.

По поводу предъявленного обвинения в ранении милиционера Генеральная прокуратура ранее сообщила, что речь идет о преступлении, совершенном ночью 20 октября 2001 года. Тогда Девкш якобы находился на стадионе Минского государственного политехнического колледжа. К нему подошли сотрудники милиции и попросили предъявить документы. Девкш не менее трех раз выстрелил из огнестрельного оружия в работника милиции, ранив его в левую половину грудной клетки. По данным обвинения, такое ранение относится к категории легких телесных повреждений, однако Девкш не довел преступление до конца по не зависящим от него обстоятельствам: милиционер применил табельное оружие, злоумышленник скрылся.

Мужчина был объявлен в международный розыск. Его обнаружили в Польше, куда он выехал по поддельным документам как гражданин Литвы. В июне 2003 года был задержан и экстрадирован в Беларусь. По белорусско-польскому договору о правовой взаимопомощи, к экстардированным в Беларусь не применяется высшая мера наказания: в странах ЕС смертная казнь отменена.