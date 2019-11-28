Всемирный банк понизил прогноз роста экономики Беларуси

Риски для развития создает негибкая структуру экономики, стагнация на традиционных рынках экспорта и неопределенность в отношении компенсации за «налоговый маневр».

Об этом говорили на презентации полугодового Экономического обзора Всемирного банка для Беларуси, передает TUT.by .

По мнению Всемирного банка, перспективы роста в ближайшие годы остаются слабыми из-за ухудшения условий торговли, ограниченных возможностей по стимулированию внутреннего спроса, а также препятствий структурного характера, сказал экономист всемирного банка в Беларуси Кирилл Гайдук.

Прогноз основывается на допущении, что Беларусь не получит в ближайшие годы компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере от России. Ранее эксперты Всемирного банка более оптимистично смотрели на перспективы белорусской экономики и допускали рост на уровне 1-2%

Вместе с тем Гайдук отметил, что ожидаются положительные шоки для экономики за счет мер либерализации условий ведения бизнеса для частного сектора в 2017-2018 гг.

Глава представительства ВБ в Минске Алекс Кремер посоветовал повышать конкурентоспособность, особенно госпредприятий, и, тем самым, наращивать объемы и географию экспорта.

За январь-октябрь 2019 года ВВП Беларуси вырос на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам года власти прогнозировали прирост на уровне 4%.

Белорусская экономика застопорилась после апрельской истории с «грязной» российской нефтью, из-за чего упал экспорт топлива. Также повлияла отмена поставок темных нефтепродуктов из России и снижение экспортных цен на калийные удобрения, нефть и нефтепродукты.

Правительство по поручению Александра Лукашенко повысило прогноз роста белорусской экономики на 2020 год с 2,5 до 2,8%.

Председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур уверен в реалистичности консервативного прогноза по росту белорусский экономики в 2020 году на уровне 1,9%, который Минфин заложил в проект бюджета на будущий год.