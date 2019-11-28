Звездный российский хоккеист выложил коллаж с упавшим от его удара Путиным

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин разместил в инстаграме несколько коллажей со своим участием.

Уроженец Челябинской области был признан первой звездой игры против «Миннесоты» (3:2 ОТ), в которой отдал три результативные передачи. В рамках празднования он поднял одну из ног выше уровня головы.

Источник: instagram.com/artemiypanarin

Затем хоккеист выложил коллажи на тему своего хай-кика. На одной из картинок Панарин изображен рядом с упавшим на лед в хоккейном матче президентом России.

В межсезонье Панарин дал интервью , в котором критически высказался о Путине. Хоккеист отмечал, что российский президент слишком долго находится у власти, а в стране «творится беспредел и беззаконие».

Хоккеисту сборной России Артемию Панарину 28 лет. Летом 2019 года он подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» и стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ. Его среднегодовая зарплата составляет 11,6 миллиона долларов.