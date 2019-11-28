Видеофакт. Грузинские депутаты подрались во дворе парламента

До рукоприкладства дошла словесная перепалка одного из лидеров бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Ники Мелия и члена «Грузинской мечты» Беки Одишария.

После «ночи Гаврилова», прокуратура Грузии обвинила Мелия в руководстве и участии в групповых насильственных действиях, сообщает newsgeorgia.ge . Следственное ведомство потребовало лишить его депутатской неприкосновенности и получила на это согласие парламента. Судья оставил оппозиционера на свободе под залог, установив при этом целый ряд ограничений: с 27 июня следовали контролируют все передвижения Мелия, он носит электронный браслет.

Одишария был среди тех депутатов, которые проголосовали за лишение Мелия иммунитета. Спустя полгода, оппозиционер припомнил ему это.

«Это Бека Одишария — человек, которого я знаю с детства, мы вместе выросли. Этот человек нажал на кнопку», — заявил Мелия, преградив дорогу члену правящей партии. Одишария сильно толкнул оппонента, после чего в их спор вмешались сотрудники охраны. Именно они завели члена большинства в здание.

Сегодняшнее заседание парламента снова проходит на фоне протестной акции. Депутатов «Грузинской мечты» заводили во двор законодательного органа через коридоры полиции. В это время гражданские активисты кричали им вслед «Позор» и «Раб».