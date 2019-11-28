Давыдько об оппозиции на выборах: одиозно, тупо, нафталинно

Председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько, ставший депутатом Палаты представителей седьмого созыва, критически высказался о действиях оппозиции на выборах.

«Особенностью данной предвыборной кампании для меня явилось следующее: мне показалось, что оппозиция вообще конструктивно не участвовала в этом процессе. Грубо говоря, ни одной свежей идеи, которая была бы поддержана у избирателей, народом, ни одного яркого персонажа, который бы отстаивал в каком-то избирательном округе свои позиции. Одиозно, тупо, нафталинно. Одни и те же какие-то замыленные, затертые фразы», — заявил Давыдько в программе телеканала СТВ «В обстановке мира», которая вышла в эфир 27 ноября с участием прошедших в Палату представителей Игоря Марзалюка, Лилии Ананич (бывший министр информации), Андрея Савиных (бывший кадровый дипломат) и Олега Гайдукевича (председатель Либерально-демократической партии).

«Да, они (оппозиционные кандидаты. — БелаПАН) сами многие говорили о том, что мы идем в эту кампанию не для того, чтобы победить или там выиграть, а для того, чтобы как можно больше объяснить о своих позициях, о своих целях людям. Так где вы объяснили? Какие вы цели объяснили? Развалить? Снять? Лукашенко, уходи, да? А кто приходи, да? А почему уходи, где у вас аргументы?» — сказал Давыдько.

«Вот там перечисляют на одной руке, пальцы загибают, — продолжил он. — Я легко разгибаю аргументами эти четыре пальца, даю им еще больше аргументов в пользу того, что, допустим, президент на своем месте и слава богу, что он у нас такой. Всё, тишина, ответить не могут, и начинаются оскорбления».

«Вот в этом, и у меня в конкретном округе (минский Восточный № 107. — БелаПАН), к сожалению, у меня не было соперника, с которым я мог бы конструктивно подискутировать», — посетовал глава «Белой Руси».