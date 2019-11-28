Всемирный банк может выделить Беларуси 100 млн долларов на развитие образования

В 2020 году Всемирный банк может принять решение о предоставлении Беларуси кредита в 100 млн долларов на развитие образования, сообщил глава представительства ВБ в Беларуси Алекс Кремер на пресс-конференции в Минске.

«Мы ожидаем, что проект будет представлен нашему совету директоров весной-летом 2020 года. Проект будет предусматривать средства на цели модернизации университетов с особым акцентом на науку, инженерные дисциплины, физику и химию», — сказал Кремер.

По его словам, проект также предусматривает поддержку в части разработки обучающих программ, которые помогут создать независимую, соответствующую принципам Болонского процесса, систему обеспечения качества обучения в белорусских вузах.

Эти средства могут быть направлены и на развитие системы дошкольного образования, добавил Кремер. «Развитие системы дошкольного образования критически важно не только для того, чтобы женщины побыстрее выходили на работу после декретного отпуска, но и для подготовки детей к среднему образованию», — подчеркнул он.

При этом глава представительства Всемирного банка отметил: возможность использования кредитных средств на развитие дошкольного образования будет зависеть от решения правительства. «Развитие дошкольного образования — тема, по которой белорусское правительство пока не запросило никакой помощи. Однако если это произойдет, мы обязательно данный вопрос рассмотрим», — подчеркнул Кремер.