Анисим: никто из депутатов не станет в оппозицию Лукашенко

В настоящее время среди депутатов Палаты представителей нет никого, кто бы сомневался в личности главы государства, заявила депутат Елена Анисим на открытой встрече, организованной Белорусской ассоциацией журналистов.

Отвечая на вопрос, смогут ли новоизбранные депутаты в определенный момент перейти в лагерь оппозиции, Анисим сначала уточнила, в оппозицию к президенту или к системе. По ее словам, это абсолютно разные вещи.

«Если президент будет инициировать изменения в системе, они все будут за, — уверена депутат. — Когда он говорил об оптимизации, все ровненько сделали оптимизацию. Неважно, нанесло ли это вред, они могли ходить и возмущаться, но они ее сделали. Они могут признавать какие-то негативные моменты в системе, но никто из них не станет в оппозицию Лукашенко».