Анисим: никто из депутатов не станет в оппозицию Лукашенко

/ Политика
Просмотров: 239

В настоящее время среди депутатов Палаты представителей нет никого, кто бы сомневался в личности главы государства, заявила депутат Елена Анисим на открытой встрече, организованной Белорусской ассоциацией журналистов.

Отвечая на вопрос, смогут ли новоизбранные депутаты в определенный момент перейти в лагерь оппозиции, Анисим сначала уточнила, в оппозицию к президенту или к системе. По ее словам, это абсолютно разные вещи.

«Если президент будет инициировать изменения в системе, они все будут за, — уверена депутат. — Когда он говорил об оптимизации, все ровненько сделали оптимизацию. Неважно, нанесло ли это вред, они могли ходить и возмущаться, но они ее сделали. Они могут признавать какие-то негативные моменты в системе, но никто из них не станет в оппозицию Лукашенко».

«Соответственно, если сам Александр Григорьевич будет инициировать передачу власти, они все будут хлопать в ладоши и вместе с ним осуществлять эту передачу власти. На сегодняшний день нет ни одного депутата Палаты представителей, кто сомневался бы в личности главы государства», — заявила парламентарий, сообщает БелаПАН.
Оценка: 
Средняя: 3 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: власть Палата представителей Персона: Елена Анисим Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Парламент будет паинькой. Лукашенко не до игр, его ожидают трудные времена

Парламент будет паинькой. Лукашенко не до игр, его ожидают трудные времена

Чиновники, врачи, комсомольцы и просто красавица. Из кого собрали новую Палату

Чиновники, врачи, комсомольцы и просто красавица. Из кого собрали новую Палату

Стерильный парламент. Почему власти включили на выборах защитный режим

Стерильный парламент. Почему власти включили на выборах защитный режим

Кого назначили в новую Палату представителей. Пофамильный список

Кого назначили в новую Палату представителей. Пофамильный список