Давыдько анонсировал «историческое, программное заявление» Лукашенко

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5 декабря состоится встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики шестого и седьмого созывов.

«Я думаю, он будет делать историческое, программное заявление, и тогда нам будет понятна еще больше степень ответственности и та задача, которую нам предстоит выполнять», — сказал избранный депутатом председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько в эфире телеканала СТВ.

Давыдько призвал депутатов нового созыва к диалогу с оппозицией. «Если они любят Родину, они должны идти на этот диалог. Но только не выкрикивать свою точку зрения и оставаться, а пытаться понять, разложить понятия. Поэтому необязательно, чтобы эта оппозиция была в парламенте», — заявил Давыдько, сообщает БелаПАН.
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Тэги: Палата представителей власть Персона: Геннадий Давыдько Александр Лукашенко

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