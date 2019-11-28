Нигериец незаконно пересек границу ради учебы в БГУИР

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Иностранца с поддельным паспортом задержали пограничники в минском аэропорту 27 ноября.

По информации Госпогранкомитета, задержанный прилетел в Минск из Стамбула. Мужчина привлек внимание сотрудников таможни, когда при оформлении предъявил паспорт 25-летнего гражданина Сенегала — сам же он выглядел значительно старше.

Благодаря специальной проверке было установлено, что документ подделан. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный мужчина — 37-летний гражданин Нигерии. Поддельный документ он использовал потому, что боялся, что в таком возрасте его не возьмут в белорусский вуз.

Задержанного поместили в ИВС.
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Тэги: Беларусь-Нигерия БГУИР Город: Минск

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