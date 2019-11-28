В мозгу и легких китайца выявили 700 паразитов после полусырой свинины

В организме любителя непрожаренного мяса появились ленточные черви.

Житель китайского города Ханчжоу, провинция Чжэцзян, съел порцию полусырой свинины, после чего у него в мозгу и легких появилось более 700 ленточных червей, пишет Daily Mail .

43-летний Чжу Чжунфа обратился к врачам с жалобами на обмороки и припадки, которые начались у него в последнее время. Медики провели пациенту МРТ головного мозга и грудной клетки и обнаружили в организме мужчины сотни паразитов.

Оказалось, что месяц назад Чжунфа съел горячее блюдо из свинины, которое не подверглось должной теплообработке. А свинина оказалась зараженной личинками свиного цепня.

Свиной цепень входит в десятку наиболее опасных паразитов. В кишечнике человека он может вырасти до двух-трех метров в длину.