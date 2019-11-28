Российского актера не пустили на кастинг в Украину из-за посещения Крыма

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Украинские пограничники не пропустили в страну российского актера, который ездил в Крым, ему также запретили въезд на территорию Украины сроком на три года.

По сообщению Государственной пограничной службы, гражданин РФ прибыл рейсом из Минска. Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию Крыма со стороны материковой России.

По данным пресс-службы, актер ехал в Украину для участия в кастинге одного из сериалов. Фамилию и имя актера погранслужба не называет.
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Тэги: аннексия Крыма Украина-Россия

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