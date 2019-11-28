Мобильное приложение по оплате проезда в транспорте может быть внедрено по всей Беларуси

Компания «Системные технологии» внедрила мобильное приложение «Электронный билет» по оплате проезда в общественном транспорте Бреста и готова распространить этот опыт на другие города страны.

Об этом сообщил руководитель инновационных решений компании Александр Путято 28 ноября на «Минском транспортном форуме Visa 2.0».

По его словам, в Бресте сервис работает уже в течение года и «хорошо себя зарекомендовал». «Пассажиру не надо покупать билеты, электронные карточки, проездные, пользоваться физической банковской карточкой, достаточно иметь приложение в телефоне и, заходя в общественный транспорт, который оборудован электронной меткой, нажать на кнопку на телефоне и оплатить проезд», — пояснил Путято.

Приложение также позволяет произвести оплату по факту всех поездок в течение определенного времени.

Подобные системы, по словам представителя «Системных технологий», есть в европейских городах — Вене, Берлине, Хельсинки.

Такую систему оплаты можно «развернуть за два-три месяца», сказал он. «Мы готовы оборудовать такой системой любой белорусский город, и это единое решение для любого вида транспорта. Оно может работать как единое по всей территории страны, и не только для белорусов, но и для иностранных гостей», — отметил Путято.