Биржа: белорусский рубль продолжает катиться вниз

Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередным существенным падением рубля.

Выросли все основные иностранные валюты:

доллар: +0,0178 пункта (+0,85%) — 2,1135 белорусского рубля;

евро: +0,018 пункта (+0,78%) — 2,3286 белорусского рубля;

российский рубль: +0,018 пункта (+0,55%) — 3,2984 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, на вчерашних торгах доллар поднялся на 0,0217 пункта, евро на 0,0271 пункта, российский рубль на 0,0418 пункта.