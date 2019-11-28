Биржа: белорусский рубль продолжает катиться вниз

/ Экономика
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Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередным существенным падением рубля.

Выросли все основные иностранные валюты:

  • доллар: +0,0178 пункта (+0,85%) — 2,1135 белорусского рубля;
  • евро: +0,018 пункта (+0,78%) — 2,3286 белорусского рубля;
  • российский рубль: +0,018 пункта (+0,55%) — 3,2984 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, на вчерашних торгах доллар поднялся на 0,0217 пункта, евро на 0,0271 пункта, российский рубль на 0,0418 пункта.
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Тэги: валюта

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