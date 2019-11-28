Из могилевской школы были эвакуированы 560 человек

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Из-за короткого замыкания в средней школе №27 Могилева случился настоящий переполох.

Как сообщается, примерно в 09:30 нам пульте дежурного вахтера сработала пожарная сигнализация.

Открытого огня не наблюдалось, однако был слышен характерный запах горелой проводки.

Прибывшие подразделения МЧС обследовали здание и установили, что произошло короткое замыкание в потолочном светильнике в одном из кабинетов на втором этаже.

Администрацией школы, а также спасателями была проведена эвакуация 559 человек (из них 497 детей).
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Тэги: короткое замыкание образование Город: Могилев

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