Из могилевской школы были эвакуированы 560 человек

Из-за короткого замыкания в средней школе №27 Могилева случился настоящий переполох.

Как сообщается, примерно в 09:30 нам пульте дежурного вахтера сработала пожарная сигнализация.

Открытого огня не наблюдалось, однако был слышен характерный запах горелой проводки.

Прибывшие подразделения МЧС обследовали здание и установили, что произошло короткое замыкание в потолочном светильнике в одном из кабинетов на втором этаже.

Администрацией школы, а также спасателями была проведена эвакуация 559 человек (из них 497 детей).