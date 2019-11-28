У защитника «Ислочи» умерла четырехлетняя дочь

Накануне в семье футболиста «Ислочи» Сергея Концевого случилось несчастье — от лейкемии умерла дочь Злата.

Клуб выразил глубокие соболезнования семье футболиста и сообщил, что последний в сезоне поединок команда проведет с траурными повязками.

«В это очень тяжелое время скорбим вместе с вами!» — сказано в сообщении ФК «Ислочь».

Напомним, воспитанник гомельского футбола Сергей Концевой появился в «Ислочи» в этом сезоне. До этого он сменил ни один клуб, среди которых были и белорусские, и зарубежные (в т.ч. «Динамо-Минск», «Гомель», «Торпедо-БелАЗ», «Тобол», «Нефтчи», «Белшина»).

33-летний футболист является чемпион Беларуси (2004 год), обладателем Кубка страны (2010/2011). В коллекции его наград также пять серебряных и две бронзовые медали первенства Беларуси.