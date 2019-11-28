Папа Фанциск: смертная казнь не должна применяться, это аморально

Смертная казнь не должна применяться, поскольку это аморальная мера наказания, заявил папа римский Франциск на пресс-конференции во время перелета из Токио в Рим.

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Как пишет ватиканский новостной портал Vatican News , отказ от применения смертной казни, по мнению понтифика, нужно увязывать с «развитием сознания» общества.

«Например, некоторые страны не могут отменить ее из-за политических проблем. Но они приостанавливают ее применение, что является способом приговорить кого-то к пожизненному заключению, не вынося этот приговор», — отметил он.

«Однако любой приговор должен предусматривать возможность реинтеграции, поскольку приговор без луча надежды является бесчеловечным, — убежден Франциск. — Даже когда речь идет о пожизненном заключении, нужно думать, как реинтегрировать приговоренного к нему человека, внутри [места заключения] или вне его».

«Мы должны потихоньку бороться со смертной казнью. Случаются вещи, которые радуют меня, когда, например, некоторые страны заявляют: мы перестанем [применять смертную казнь]. <…> Но некоторым странам пока не удалось вовлечь себя в этот гуманный образ мышления», — констатировал глава Святого престола.

Как ранее сообщал БелаПАН, 2 августа 2018 года папа римский Франциск утвердил новую редакцию параграфа № 2267 катехизиса католического костела, в котором с того момента идет речь о полном неприятии этим религиозным институтом смертной казни.

17 декабря того же года на встрече с делегацией Международной комиссии против смертной казни в Ватикане понтифик призвал страны, применяющие исключительную меру наказания, ввести на нее мораторий, а затем отменить ее, несмотря на сложные политические процессы.

Сейчас исполнения высшей меры наказания ждут трое. Последний смертный приговор был вынесен Брестским областным судом 48-летнему жителю Лунинца Виктору Сергелю, который 25 октября был признан виновным в групповом убийстве заведомо малолетней с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Вторая фигурантка дела — 26-летняя мать убитой девочки — приговорена к 25 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Европейский союз, Совет Европы и Парламентская ассамблея ОБСЕ неоднократно призывали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к полной отмене этого вида наказания.