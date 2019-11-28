В Марьиной Горке на стройке погиб электромонтер

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Очередной случай гибели на производстве зафиксирован в Беларуси.


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На этот раз, как сообщили в дежурной части МЧС, трагедия произошла в Марьиной Горке на строительстве бассейна.

Как отмечается, во время разгрузки рулонов с гидроизоляцией, разорвалась одна упаковка, и рулоны упали на 52-летнего электромонтера.

Травмы, полученные в результате происшествия, оказались не совместимыми с жизнью.

Ранее сообщалось, что в середине сентября в деревне Гутки (Ивацевичский район) тракторист задавил животновода.
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Тэги: гибель на производстве стройка Город: Марьина Горка

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