В Марьиной Горке на стройке погиб электромонтер
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Очередной случай гибели на производстве зафиксирован в Беларуси.
На этот раз, как сообщили в дежурной части МЧС, трагедия произошла в Марьиной Горке на строительстве бассейна.
Как отмечается, во время разгрузки рулонов с гидроизоляцией, разорвалась одна упаковка, и рулоны упали на 52-летнего электромонтера.
Травмы, полученные в результате происшествия, оказались не совместимыми с жизнью.
Ранее сообщалось, что в середине сентября в деревне Гутки (Ивацевичский район) тракторист задавил животновода.