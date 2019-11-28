Канадский вратарь на два года стал «зубром»

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Канадский голкипер Дэнни Тейлор, выступавший в сезоне 2014/2015 за минское «Динамо», официально стал игроком белорусского представителя в КХЛ.

Фото ХК «Динамо-Минск»

Ранее сообщалось, что вратарь находился в стане «зубров» с начала ноября. Он заинтересовал тренерский штаб, после чего руководством ХК «Динамо-Минск» было принято решение о подписании контракта на два года.


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Напомним, кроме выступления за минчан Дэнни поиграл в «Лос-Анджелесе», «Калгари», «Оттаве», «Гамбурге», «Ферьестаде», «Медвешчаке», «Спарте» и «Сибири».

По словам генерального директора клуба Дмитрия Баскова, приезд Тейлора в Беларусь «заставил шевелиться других наших вратарей, которые почувствовали конкуренцию», cообщает пресс-служба «бело-голубых».

Руководитель отметил, что клуб, подписывая Тэйлора, решает стратегические задачи: «Страхуем себя на следующий сезон в финансовом отношении, ведь Дэнни заключил соглашение на очень приемлемых для клуба условиях. Это позволяет нам оптимально сбалансировать бюджет с прицелом на перспективу».

В первом сезоне за «Динамо» канадец сыграл в 19 матчах (11 побед). Из 552 бросков он отразил 499 (коэффициент непробиваемости — 2,77). 
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Дэнни Тейлор Дмитрий Басков

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