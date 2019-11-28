Россельхознадзор не пропустил почти 100 тонн говядины из Беларуси
Почти 100 тонн говядины из Беларуси не пустили сотрудники Россельхознадзора на территорию РФ.
Поводом для таких действий стали «нарушения правил клеймения белорусской говядины, поставляемой в другие страны через территорию России».
Как сообщается, на четвертинах туш выявлялись «следы зачистки с удалением мышечной ткани в предназначенных для клеймения местах и последующим нанесением нового клейма, что может свидетельствовать о попытке сокрытия истинного происхождения груза».
Ведомство отмечает, что с начала ноября из-за нарушения правил клеймения запрещен ввоз из Беларуси пяти партий говядины общим весом около 80 тонн, которые следовали в адреса казахских получателей, и одной партии говядины весом более 16 тонн, направлявшейся в Кыргызстан.