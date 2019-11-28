Белоруска Анастасия Лавринчук на «Мисс Мира» вошла в топ самых спортивных
На конкурсе красоты «Мисс Мира-2019» Беларусь представляет вторая вице-мисс Беларусь-2018 девятнадцатилетняя Анастасия Лавринчук.
Девушка уже находится в Лондоне, где вместе с другими участницами из 112 стран проходит различные испытания. Сегодня конкурсантки сражались за титул «Мисс спорт».
Претенденткам следовало сдать командный и индивидуальный зачет по спринтерскому бегу, бип-тесту и прыжкам в длину с разбега. По итогам соревнований определился топ-32. Среди самых спортивных красавиц мира оказалась и Анастасия Лавринчук.
Победу в номинации «Мисс спорт» одержала девушка из Виргинских островов, на втором месте оказалась Нигерия, на третьем - Тринидад и Тобаго.
За каждое испытание девушкам начисляются баллы, которые могут иметь значение при определении победительницы конкурса.
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Финал «Мисс Мира-2019» состоится 14 декабря, напоминает пресс-служба Национальной школы красоты.