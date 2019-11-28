МГИМО: большинство белорусов хорошо относятся к России
Специалистами Института международных исследований МГИМО был проведен соцопрос граждан Беларуси на предмет их отношения к России и двусторонним отношениям.
Как сообщается, опрос проходил по телефону (было совершено более 7 тыс. звонков, собрано 500 полных анкет с контролем выборки по всем регионам республики и по половозрастной структуре респондентов).
По информации
- 57,6% — «союзнические»;
- 31,8% — «партнерские»;
- 10,2% — «нейтральные»;
- 0,2% — «враждебные»;
- 0,2% — ЗО.
Также отмечается, что 67% участников опроса не заметили никакого «целенаправленного влияния» России на выборы в парламент. Еще 30,8% не смогли оценить, было такое влияние или нет.