МГИМО: большинство белорусов хорошо относятся к России

Специалистами Института международных исследований МГИМО был проведен соцопрос граждан Беларуси на предмет их отношения к России и двусторонним отношениям.

Как сообщается, опрос проходил по телефону (было совершено более 7 тыс. звонков, собрано 500 полных анкет с контролем выборки по всем регионам республики и по половозрастной структуре респондентов).

По информации «Коммерсанта» , на вопрос, какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для Беларуси, респонденты ответили:

57,6% — «союзнические»;

31,8% — «партнерские»;

10,2% — «нейтральные»;

0,2% — «враждебные»;

0,2% — ЗО.

Также отмечается, что 67% участников опроса не заметили никакого «целенаправленного влияния» России на выборы в парламент. Еще 30,8% не смогли оценить, было такое влияние или нет.