МГИМО: большинство белорусов хорошо относятся к России

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Специалистами Института международных исследований МГИМО был проведен соцопрос граждан Беларуси на предмет их отношения к России и двусторонним отношениям.

Как сообщается, опрос проходил по телефону (было совершено более 7 тыс. звонков, собрано 500 полных анкет с контролем выборки по всем регионам республики и по половозрастной структуре респондентов).

По информации «Коммерсанта», на вопрос, какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для Беларуси, респонденты ответили:

  • 57,6% — «союзнические»;
  • 31,8% — «партнерские»;
  • 10,2% — «нейтральные»;
  • 0,2% — «враждебные»;
  • 0,2% — ЗО.

Также отмечается, что 67% участников опроса не заметили никакого «целенаправленного влияния» России на выборы в парламент. Еще 30,8% не смогли оценить, было такое влияние или нет.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
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Тэги: Беларусь-Россия МГИМО

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