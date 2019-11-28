В Беларуси стало больше районов, неблагоприятных для сельского хозяйства

Правительство определило перечень районов, относящихся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции, на 2020-2024 годы.

Как отмечается, сегодня их 66 (пять лет назад — 62):

в Гомельской области — 20 (18);

в Витебской — 18 (18);

в Могилевской — 13 (10);

в Минской — 7 (6);

в Брестской — 5 (7);

в Гродненской — 3 (3).

Неблагоприятным для производства сельхозпродукции признается район, на территории которого «в связи с природно-климатическими, почвенными, экологическими и социально-экономическими показателями (факторами) организация высокорентабельного производства не представляется возможной».

Такой список, как отметили в пресс-службе правительства, определяется один раз в пять лет.