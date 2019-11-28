«Краснодар» Мартыновича одержал победу над «Базелем»

Сегодня большой футбольный день — проходит пятый тур группового этапа розыгрыша Лиги Европы УЕФА.

Некоторые поединки к этому времени завершились. Многих белорусских болельщиков интересует, как выступают наши соотечественники в клубах, ведущих борьбу за второй трофей футбольной Европы.

Так, в частности, «Краснодар» капитана национальной сборной Беларуси Александра Мартыновича в родных стенах переиграл «Базель» — 1:0. Наш земляк отыграл весь матч и получил желтую карточку.

Российский клуб в настоящее время находится на третьем месте, имея одинаковое количество очков (по 9) с испанским «Хетафе». Именно в очном поединке между собой (встреча пройдет на Апеннинах) команды узнают, кто их них выйдет в плей-офф.

Одержала победу (единственную пока на групповой стадии») и команда белорусского сборника Ивана Маевского — «Астана». На глазах своих болельщиков она взяла верх над «Манчестер Юнайтедом» — 2:1. В активе нашего футболиста весь матч.